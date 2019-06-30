Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı. Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10’un üzerinde arazöz sevk edildi. Yangının rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlediği bildirildi.

Ekiplerin evlere sıçramaması için alevlere müdahalesi sürüyor.