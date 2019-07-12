Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı’nda meydana geldi. C.S.’nin kullandığı 38 GP 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktan gelen N.T.’nin kullandığı 38 P 0431 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servisteki 10 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, kaza yapan araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.