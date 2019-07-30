Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş imkanı az olduğu İran’dan Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyüne gelen Nevayi, Beşpınar Yaylası’nda bin 300 koyuna bakıyor. 3 aydır gece gündüz Kamışlı köyüne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Yaylası’nda çobanlık yaptığını ifade eden Nevayi, 3 bin 200 TL karşılığında çobanlık yaptığını belirtti. Nevayi, “Ben İranlıyım. İş imkanı olmadığı için mecburen Yüksekova’ya gelerek çobanlık yapıyorum. Köy halkı çok iyidir. Her gün ayrı ev bana yemek getiriyor. İnan çok zor bir iş, çünkü gece gündüz yayladasın” dedi.

Kardeşinin de yanında çalıştığını, ancak kayalıklarda düşerek yaralandığı için istirahat ettiğini ifade eden Nevayi, “Türkiye’yi çok sevdik, çok iyi bir devlet. Huzur içinde iş yapabiliyorsun. 2 ay daha buradayım ve tekrar İran’a gideceğim” diye konuştu.