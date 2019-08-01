Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi arasında göçmenleri taşıyan Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 yabancı uyruklu şahıs da yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kilis'te feci kaza: 2 ölü 20 yaralı
01.08.2019 - 09:05 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elbeyli-Oğuzeli karayolunda göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 göçmen ise yaralandı.
Etiketler : Kilis,kaza,
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