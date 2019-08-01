Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ermenek'e bağlı Kazancı köyü Bila mevkisinde meydana geldi. Ahmet Oflaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Oflaz'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.