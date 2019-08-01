Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ermenek'e bağlı Kazancı köyü Bila mevkisinde meydana geldi. Ahmet Oflaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Oflaz'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
01.08.2019 - 16:17 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Oflaz (80), hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : traktör,Karaman,
641075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641075.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER