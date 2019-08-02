Alınan bilgiye göre, olay Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta kaplama işlerini yapan Mehmet A. elinde bulunan levhayı kaldırdığı sırada üstünde bulunan yüksek gerilim hattına temas edinceakıma kapıldı. Ağır yaralanan Mehmet A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan şahıs yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
02.08.2019 - 20:31 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek gerilime kapılan bir işçi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet A.,Bursa,yüksek gerilim,işçi,
641349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641349.aspx
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