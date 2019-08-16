Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükada’nın âdeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalye fırlatıyor. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oluyor ve faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştiriyor. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre devam ederken polisin müdahalesi ile son buluyor.