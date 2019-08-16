Büyükada’nın âdeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalye fırlatıyor. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oluyor ve faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştiriyor. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre devam ederken polisin müdahalesi ile son buluyor.
Faytoncular ile akülü araç sahipleri birbirine girdi
16.08.2019 - 02:49 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükada’da geçtiğimiz günlerde faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı...
Etiketler : büyük ada,faytoncu,
643993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643993.aspx
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