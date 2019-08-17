Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ekipler A.K. D.A.U. ve A.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet pompalı tüfek ile 11 kilo 750 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.