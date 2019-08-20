Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye bu yaz yaşanılan orman yangınlarına ağlıyor. Bir bölgedeki yangı söndürülüyor ardından başka bir bölgede yenisi başlıyor. Tarihî Gelibolu Yarımadası’ndaki yangının acısı henüz tazeyken Muğla ve İzmir’de ormanlar alev aldı. Muğla’da Bodrum ve Milâs, İzmir’de ise Karabağlar ve Urla’da peş peşe ormanlar yanmaya başladı. Milâs Akgedik Barajı mevkiinde çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda saat 11.00 sularında alevler görülürken bundan beş saat sonra Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde dumanlar yükseldi. Karabağlar Tırazlı Mahallesi’ndeki yangın ise rüzgârın etkisiyle Seferihisar ve Menderes sınırlarına kadar geldi. Seferihisar Beyler Mahallesi’nde oturanlar yangını tedirgin gözlerle izledi. Her iki ilde de alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Birçok vatandaş evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Görevlilerin hummalı çalışmaları sonucu Muğla’da ve Urla’daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. İzmir’e giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Karabağlar’da başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Burada 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü düşünüyoruz. Biz yangınlarla mücadelede en iyi ülkeyiz. Teşkilatımız bu konuda iyi ama vatandaşımızın duyarlılığını da bu seviyelere çekmeliyiz” dedi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de “Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Aynı anda birçok yerde yangın çıktı, bu tesadüf olamaz” diyerek “Sabotaj mı?” sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Bodrum’da 70 olmak üzere Muğla’da toplam 120 hektarlık alan yandı.