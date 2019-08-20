Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Topraklı Mahallesi’nde icra edilen yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Erciş’te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
20.08.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Van,
644997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644997.aspx
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