Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi Karakoltepe mevki'inde kimliği belirsiz kişiler, Ömer Aktan'a ait tarlanın kenarında kazı yaptı. Tarlasını dolaşmaya giden Ömer Aktan, tarlasının kenarında yaklaşık 8 metre derinliğinde bir çukur kazıldığını, burada kimliği belirsiz kişilerin Bizans altınlarını aradıklarını öne sürerek, “Kim oldukları belli olmayan şahıslar burada define araması yapmışlar. Çok büyük bir çalışma ile burasını bu hale getirmişler. Kim oldukları belli değil. Jeneratörle, hilti ile kazmışlar” dedi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Tekirdağ’da defineciler tarlayı delik deşik etti
20.08.2019 - 15:44 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde definecilerin, tarlada kaçak kazı yaparak Bizans veya Rumlara ait olduğu sanılan altın aradığı iddia edildi.
Etiketler : Tekirdağ,yaşam haberleri,
645050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645050.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER