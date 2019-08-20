Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi Karakoltepe mevki'inde kimliği belirsiz kişiler, Ömer Aktan'a ait tarlanın kenarında kazı yaptı. Tarlasını dolaşmaya giden Ömer Aktan, tarlasının kenarında yaklaşık 8 metre derinliğinde bir çukur kazıldığını, burada kimliği belirsiz kişilerin Bizans altınlarını aradıklarını öne sürerek, “Kim oldukları belli olmayan şahıslar burada define araması yapmışlar. Çok büyük bir çalışma ile burasını bu hale getirmişler. Kim oldukları belli değil. Jeneratörle, hilti ile kazmışlar” dedi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.