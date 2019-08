Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Kale Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde ortasında karşılaşan O.K ile İsa Kocaoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.K., İsa Kocaoğlu’nu vücudunun üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan İsa Kocaoğlu, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli ise kayıplara karıştı. Bıçaklanan İsa Kocaoğlu yapılan tüm tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.