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'Civciv çıkarma' oyunu görüntülerine yayın yasağı geldi
23.08.2019 - 20:03 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen “civciv çıkarma” oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : civciv çıkarma,gümüşhane,
645812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645812.aspx
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