Edinilen bilgiye göre, İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde Ahmet Çavdar idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Özcan ile Ebru Gümüşkanat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahinde Özcan, Sedat, Aleyna ve Eylül Gümüşkanat ise ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
25.08.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da bir otomobilin tıra arkadan çapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,otomobil,tır,kaza,story_,
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