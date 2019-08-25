Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
MSB: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı
25.08.2019 - 13:14 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,şehit,pençe harekatı,
646211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646211.aspx
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