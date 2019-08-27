Çalışma, şehir merkezinde yaşayan kargaların, kırsaldakilere göre daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduklarını ortaya koydu. Bunu yanında New York’un kırsalındaki yuvaların yakınlarına da fast food artıkları yerleştirerek bir deney yürüten araştırma ekibi, burada da kargaların, hiç fast food ürünü yememiş olanlardan yüzde 5 oranında daha yüksek kolesterole sahip olduğunu tespit etti.
Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı
27.08.2019 - 02:58 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Hamilton Koleji’nde görevli uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, California eyaletinde şehir merkezi, banliyö ve kırsalda yaşayan 140 karga yavrusunun vücut kitle indeksi, yağ rezervleri ve hayatta kalma oranları incelendi.
Etiketler : karga,fast food,
646543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646543.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER