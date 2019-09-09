Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda iç turizmde oldukça rağbet gören “ekspres tren” seferlerine yenisi ekleniyor. Bu seferki tren, gastronomi turizmine hizmet edecek. TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, acentelerin iştirakiyle ilk olarak Doğu Akdeniz’de Gastronomi Treni Projesi’ni hayata geçireceklerini söyledi. Kartın, her geçen yıl sayıları artan gastronomi turistine yeni bir ürün sunma hedefiyle yola çıktıklarını aktararak “Yeme içmeye, tabiata, tarıma, yaylaya götüren, organik yemek yediren bir tren tasarladık. İlk aşamada gastronomi treni, Adana’dan Pozantı’ya gidecek. Pilot uygulamanın ardından bunu başka bölgelerde de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Gastronomi treninin biletleri, acenteler tarafından ekim sonu-kasım başında satışa çıkarılacak. Önümüzdeki baharda turların başlamasını planlıyoruz” dedi.