Edinilen bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde kalan 5 kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından bıçaklanan Eray M. hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eray M.'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
Bağ evinde cinayet
10.09.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan kavgada, bıçakla yaralanan kişi öldü.
Etiketler : Ankara,cinayet,
649449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649449.aspx
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