Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sürücünün Mükremin U. olduğunu belirledi. Ardından polis, yaptığı takip sonucu Mükremin U.'yu kısa sürede yakaladı. Mükremin U.'ya, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'geçmenin yasak olduğu yerden geçmek' ve 'bakım-onarım formu bulundurmamak' suçlarından toplam 705 TL para cezası kesildi. Öğrenci servisinin işçi servisi olarak da kullanıldığı ancak kırmızı ışık ihlali sırasında otobüsün boş olduğu öğrenildi.