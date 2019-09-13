Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.
Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Seydioğlu baklavacı dükkanları kapanmaya başladı
13.09.2019 - 10:26 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklava dükkanları kapanmaya başladı. İki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketinin Kaynarca'daki şubesi kapatılırken vatandaşlar, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı" dedi.
Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hamile,dehşet,baklavacı,seydioğlu,
650027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650027.aspx
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