Edinilen bilgilere göre, Imamağa Mahallesi Zeynep Turgut İlkokulu yakınlarında ikamet eden yabancı uyruklu Sabriye D., ikamet içerisinde suyun döküldüğü fayansa basması sonucu kayarak düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Islak zeminde kayarak düşen kadın yaralandı
13.09.2019 - 12:43 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, ikamet ettiği evin ıslanan zemininde kayarak düşen kadın yaralandı.
Etiketler : Adıyaman,
650065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650065.aspx
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