Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek'in (84), serinlemek için girdiği denizde çırpındığını gören vatandaşlar, Sirucek'i kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sirucek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirtaş Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Finlandiyalı turist Jani Petteri Koivisto (46) de aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koivisto, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.