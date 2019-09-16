Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda M.R.C. ve E.C. isimli şahıslara ait baraka içerisinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili M.R.C. ve E.C. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Bitlis’te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
16.09.2019 - 18:51 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.
Etiketler : Bitlis,
650699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650699.aspx
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