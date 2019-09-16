Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

(İHA) -

Olay, Fatih Mahallesi Öğretmen Evleri mevkii arkasında meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde başlayan yangın, çevrede yaşayanları korkuttu. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.