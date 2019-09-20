Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi’ne yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunun temel hafriyatında kepçe büyük bir taşa çarptı. Çıkarılan topraklar kamyona yüklenerek yan tarafa boşatıldı. Bu sırada durumu fark eden dernek yetkilileri, toprağın boşatıldığı alandaki taşı çıkardı. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. Gelen jandarma ekipleri Roma devrine ait mezar taşını karakola götürdü. Ekipler Bursa İl Kültür Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine kazı yapılan alanda çalışmalar durduruldu.

Öte yandan Bursa Arkeoloji Müzesinden yetkililer okula geldi. Yapılan kazılarda Roma dönemine ait yeni eserler ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer kazı çalışmalarını durdurarak bölgede insan gücüyle çalışma yapma kararı verdi. Çalışmaların genel müdürlükle yapılacak görüşmeler neticesinde başlayacağı öğrenildi. Öte yandan inşaat alanında jandarma ekipleri tedbir aldı.

Okulu yaptıran hayırseverler, kazının bir an önce yapılarak inşaata başlanmasını istedi.