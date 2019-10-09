Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.