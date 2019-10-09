Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Ankara'da gece yarısı korkutan deprem
09.10.2019 - 01:57 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 02:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
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655146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655146.aspx
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