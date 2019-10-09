Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak, 29 Aralık 2015’te 15 yaşındayken Diyarbakır'da dağa kaçırılan Cafer Ceylan’ın (19) annesi Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Oğlunun akrabası tarafından kandırılıp dağa çıkarıldığını kaydeden acılı anne, eyleme katılmadan önce de yine aynı akrabaları tarafından tehdit edildiğini savundu. Hatice Ceylan, “İki arkadaşı vardı ve bana halasının oğlu ile görüştüğünü söyledi. Fotoğrafları da bize Nezir Çiçek gönderdi. Kendisi Cafer’in halasının oğlu, bize Cafer burada o yok, artık onu unutun, ne ben ilk sondum ne de Cafer ilk son, onu aramayın boşuna dedi bize. Nezir Çiçek yok, ağabeyine bir mesaj gönderdik, bizi Cafer’le görüştüreceksin diye. Bunu yazdık, görüştürmezsen savcılığa, HDP binasının önüne gideceğiz dedik. O da eşime mesaj gönderdi, eğer giderseniz ben orada olsaydım seni baş aşağı astırırdım diye mesaj yazdı. Tehdit etti bizi, siz yalan söylüyorsunuz, ilkin ben yaptım dedi, ben Cafer’le görüşüyorum, konuşuyorum, savcılık ve HDP binasına gideceğimi söyleyince çark etti ve benim haberim yok Cafer’den diyerek söylediklerini değiştirdi. Ben istersem sizi görüştürürüm dedi ve biz ne yaptıysak görüştürmedi. En son çare olarak şikayette bulunduk. TEM’e gittik, valiliğe gittik, durumu anlattık, izah ettik, mesajları, konuşmaları, ses kayıtları var Mustafa Ç.'nin bizde. Onların hepsini polise verdik” dedi.

“Diğer çocuklarımıza bir şey olmasın”

Diğer çocuklarının da hayatlarının tehlikede olduğunu aktaran Ceylan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diğer çocuklarımıza bir şey olmasın istiyoruz ve Cafer’in de kurtulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, çocuklarımızı onların, zalimlerin ellerinden kurtarsınlar. Diğer çocuklarımın rahat okula gidip gelmesi, bizim korkmadan onları okula göndermemiz lazım. Kızım burada okumuyor, başka bir yerde okuyor. Kafama o takılmış, kızıma dışarı çıkma, dikkatli ol, bir yere gitme diyorum, başımızda bu bela var diyorum. Korkumuz onlardır, güvenlik tedbiri istiyoruz. Kendi canımız hiçtir, önemli olan çocuklarımızdır, onlar için yaşıyoruz.”

Öte yandan Cafer Ceylan'ın, 2016 yılında Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırının faili Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek'in kuzeni olduğu, Çiçek'in Ceylan'ı kandırarak dağa götürülmesine aracı olduğu iddia edildi.