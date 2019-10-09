Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 66 şüpheli arasında HDP’li yöneticiler ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi.

Terör operasyonunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.