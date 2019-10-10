Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmüş olduğu Barış Pınarı Harekatı devam ederken PKK-PYD terör örgütü mensupları tarafından bugün Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Elif Terim (11) şehit oldu ve bir çok kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay sonrasında Ceylanpınar ilçesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Hastane çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erin, daha sonra ilçeden ayrıldı. Vali Erin'e İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek eşlik etti.