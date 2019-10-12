Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Güven Çimen idaresindeki 01 GH 171 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkan Çimen, kazayı hafif yaralarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansta tedavi edilen Çimen, polis merkezine götürüldü. Otomobil çekici ile sudan çıkarıldı.