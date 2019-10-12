Kazdağları eteklerinde Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına 4 helikopter, 12 arozöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Kazdağları’nda orman yangını kontrol altına alındı
12.10.2019 - 16:09 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağların’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kazdağları,yangın,
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