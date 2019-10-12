Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazdağları eteklerinde Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına 4 helikopter, 12 arozöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.