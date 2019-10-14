Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle saldırıya uğrayan C.A. (25) yaralandı. Polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.S. (24) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı zanlı, emniyetteki sorgusu tamamlanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
14.10.2019 - 20:15 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Samsun,
656304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656304.aspx
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