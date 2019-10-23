Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Niğde-Çamardı yolu Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüs arka sağ lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.