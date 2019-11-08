Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden’in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu.

Pet şişeyle ellerini bağlıyorlar

Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı.

Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Yardım çığlığı: "Lütfen oğlumu kurtarın"

3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir’de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa’dan İzmir’e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir’e taşındık. Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor. Önce bezle bağladım ama olmadı. Sonra plastik şişenin içine sokup bağlamaya başladım” ifadelerini kullandı.

Maden, çocuğun yürümekte de zorlandığını söyledi.