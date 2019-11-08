Edinilen bilgiye göre, Araç Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu ve Araç Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, Araç ilçesinde silah ve mühimmat ticareti, telefon kablosu hırsızlığı ile kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, yapılan şafak operasyonunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bazı eski eserler ile Türk Telekoma ait çalıntı kablolar ile birlikte suçüstü yakalandı. Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
08.11.2019 - 21:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu ve Araç jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,
661433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661433.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER