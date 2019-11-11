Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Evinde uyuyakalan M.H.B.’den (28) yakınları bir süre haber alamayınca sağlık durumundan endişe ederek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak eve girdi. Ekipler M.H.B’yi uyurken buldu. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.