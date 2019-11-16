Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan siyanürlü aile ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Bu seferki İstanbul Bakırköy’de gerçekleşti. Herkesi derinden sarsan olay şöyle yaşandı: Osmaniye Mahallesi’ndeki bir apartmanın dördüncü katında oturan Zübeyde Delen (38), dün 06.45 sıralarında daire kapısının girişinde komşuları tarafından hareketsiz hâlde bulundu. Daireden yoğun koku alan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD’a da haber verdi.

Polis, bina ve çevresinde önlem alırken AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle daireye girdi. Kadının öldüğünü belirleyen ekipler, içeride de kocası Bahattin (38) ile altı yaşındaki oğulları Ali Delen’in cansız bedenlerini buldu. Bir odada ise siyanüre rastlandı. Ailenin siyanür içtiği, Zübey Delen’in zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için kendisini dışarıya atmaya çalıştığı fakat hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili “Bahattin Delen’in Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticaretiyle uğraştığı, internet üzerinden kayıt dışı ticari işlemler sonucu aşırı borçlandığı belirlendi. Bu sebeple bunalıma giren şahsın, eşi ile çocuğunu zehirledikten sonra kendi canına kıydığı tespit edildi” açıklamasında bulundu.

Bu arada, Baba Delen’in bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi.

ZEHRE ULAŞMAK ZORLAŞACAK

İstanbul Fatih’de dört kardeş, Antalya’da iki çocuklu bir aile ve dün Bakırköy’deki siyanür vakasının ardından Ankara alarma geçti. Tarım, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu uzmanları önümüzdeki hafta bu konu için bir araya gelecek. İlk defa bu kapsamda geniş bir katılımın olacağı toplantıda, intihar ve cinayet vakaları üzerinde derin çapta araştırma yapılacak. Siyanüre kolay bir şekilde ulaşmanın önüne geçmek için fikirler tartışılacak. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elim olaylar ile ilgili araştırma komisyonu kurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Birkaç haftadır gündemde olan intiharlar derin üzüntü duyuyoruz. Kurduğumuz komisyon vakaları araştıracak. Sonuçlarını detaylı bir rapor hâlinde kamuoyuyla paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara dair görüntüler, mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu sebeple vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet beklemekteyiz” ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, siyanür satışına ilişkin “Gereken adımlar atılacak” dedi. İHA