Yangın, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köyde Yaşar Özel'e ait bir evde çamaşır veya yayık makinesindeki kısa devreden olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sarıp, bir birine bitişik olan diğer evlere sıçradı. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla 6 evdeki yangın 4 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. 1 kişinin müdahale sırasında yaralandığı olay yerine valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı başta olmak üzere çok sayıda ekip ailelere destek amaçlı gönderildi.

Hala dumanlar çıkıyor

3'ü tamamen yanan diğer 3'ü de büyük zarar gören evlerin bazılarından hala dumanları çıkması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri bugün de dumanların çıktığı bölgede soğutma çalışmasını sürdürdü. Kullanılamaz hale gelen 6 evden sağlam kalan eşyaları aileler bugün dışarı çıkarmaya başladı.Toplam 27 kişinin yaşadığı evlerde kalan aileler, ilk andan itibaren yetkililerin ve komşularının yardımcı olduğunu belirterek, kalıcı bir destek beklediklerini aktardı.

"Evim yandı bitti, kül oldu"

Her şeyini yangında kaybettiğini aktaran ve yardım beklediğini dile getiren ev sahibi Yaşar Özer, “Evim yandı bitti kül oldu. Çamaşır makinesi, buzdolabı olsun bütün eşyam yandı. Amcalarımın evi de yandı. Komşularımızın çatıları yandı. Ailemle birlikte evde değildik. Yangın, ya yayık makinesinden ya da çamaşır makinesinden çıktı. Biz tarladan gelene kadar evler alev almıştı kimse de evde yoktu. Komşularımız vardı onlardan da Allah razı olsun yardıma koştular ama itfaiye gelene kadar elden bir şey gelmedi. Bir iki tane hayvanlarımız ahırda vardı alev yükselince onları çıkardık diğer hayvanlarımızda dağa gitmişti. Bizim evle birlikte 6 ev yandı. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.



Herkesin yardıma koştuğunu ancak yapacak pek bir şey kalmadığını aktaran Ali Özerçi de, "Evimiz şu ana kullanılmaz haldedir. Allah'a şükür ölümüz, yaralımız ve hayvanlarımızda bir şey yok” ifadelerini kullandı.



Yangın haberini alır almaz yetkililere haber verdiklerini anımsatan Köy Muhtarı Yavuz Can, “5 itfaiye ekibimiz yangına müdahale etti. Her şey ortada arkadaşlarımız için devlet yetkililerimizden yardım istiyoruz. Yangının çamaşır makinesinden çıktığını söylüyorlar. Bizim köyümüz ve çevre köyler olsun herkes yardımcı oluyor. Eşyaları dışarı çıkardık. Çıkarmaya da devam ediyorlar” diye konuştu.