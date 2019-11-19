Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçeye bağlı 9 mahalleden küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların sürülerinden 19 koyun ve keçiyi, Kale ilçesindeki Ercan Ç. ve üvey kızı Eşe B'nin çaldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan baba ile üvey kızı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.