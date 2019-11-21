Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yürüyen Güney Kore vatandaşı Jınwook Kim’in (41) önü, 16 yaşındaki S.D. tarafından kesildi. Kim, kendisinden değerli eşyalarını isteyen gence karşı çıktı. Bunun üzerine S.D, cebinden çıkardığı bıçağı G. Koreli’nin göğsüne iki, sırtına ise bir defa sapladı, ardından da koşarak uzaklaştı. Ağır yaralan Kim, hastanede öldü. Katil zanlısı ise kısa sürede saklandığı evde yakaladı. Kim’in dört ay önce eşi ile birlikte Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a geldiği aktarıldı. Sedat Irmak İHA