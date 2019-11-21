Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yürüyen Güney Kore vatandaşı Jınwook Kim’in (41) önü, 16 yaşındaki S.D. tarafından kesildi. Kim, kendisinden değerli eşyalarını isteyen gence karşı çıktı. Bunun üzerine S.D, cebinden çıkardığı bıçağı G. Koreli’nin göğsüne iki, sırtına ise bir defa sapladı, ardından da koşarak uzaklaştı. Ağır yaralan Kim, hastanede öldü. Katil zanlısı ise kısa sürede saklandığı evde yakaladı. Kim’in dört ay önce eşi ile birlikte Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a geldiği aktarıldı. Sedat Irmak İHA
G. Koreli Kim Diyarbakır’da öldürüldü
21.11.2019 - 02:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine dün gece saatlerde yürüyen Güney Kore vatandaşı Jınwook Kim öldürüldü...
Etiketler : diyarbakır,cinayet,bağlar,
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