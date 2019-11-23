Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamit T. ve Şahin S. bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri göğsünden ve kafasından bıçaklanan Hamit T. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Şahin S. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.