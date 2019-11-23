Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dresden şehrinde, Marwa Elsherbiny Kültür ve Eğitim Merkezine ait camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi. Caminin dış cephesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı boya boyandı.
Polis sözcüsü, camiye karşı yapılan saldırının arkasında siyasi nedenler olabileceğini belirtirken savcılık saldırı hakkında soruşturma başlattı.
Cami, Almanya’nın Dresden şehrinde 1 Temmuz 2009 tarihinde ırkçı ve İslamofobik cinayete kurban giden Marwa El-Sherbini’nin adını taşıyor.
Almanya'da bir camiye boyalı saldırı düzenlendi
23.11.2019 - 16:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişilerce boyandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dresden şehrinde, Marwa Elsherbiny Kültür ve Eğitim Merkezine ait camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi. Caminin dış cephesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı boya boyandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : camii,boyalı saldırı,
664519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664519.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER