Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Kasım’da Rize Merkez’de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı’ndaki bir apartmanın 6’ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H’nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H. , olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 yıl önce de aynı olay yaşanmış

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H’nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.