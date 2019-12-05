Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Fatih Gündoğan (36) sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde tinerle soba yakmaya çalışırken vücudunun alev alması sonucu ağır yaralandı. Tedavisi yapılmak üzere İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Gündoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gündoğan'ın cenazesi tüm incelemelerin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.
Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti
05.12.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken vücudu alev alan Fatih Gündoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Fatih Gündoğan (36) sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde tinerle soba yakmaya çalışırken vücudunun alev alması sonucu ağır yaralandı. Tedavisi yapılmak üzere İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Gündoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kendini yakan işçi,soba,
666867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666867.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER