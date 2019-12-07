Genç kadının kaybolduğu gün Ercan E’nin kömürlüğünde gürültü duyduğunu polise anlatan komşu kadın, olayın açığa çıkmasında büyük rol oynadı. Ercan E’ye ait kömürlükte inceleme başlatan emniyet güçleri, yapılan aramada cesede rastlamadı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Ercan E. cinayet işlediğini ve cesedi ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Ceset, ormanlık alanda bulundu. Osman Saka
Karısını öldürdü ormana gömdü
07.12.2019 - 02:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın Duisburg şehrinde üç ay evvel kaybolan Afgan asıllı Mine Ö. için soruşturma başlatan emniyet güçleri, çiftin komşularına yoğunlaştı.
Etiketler : kadın,cinayeti,haberler,
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