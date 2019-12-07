Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kadının kaybolduğu gün Ercan E’nin kömürlüğünde gürültü duyduğunu polise anlatan komşu kadın, olayın açığa çıkmasında büyük rol oynadı. Ercan E’ye ait kömürlükte inceleme başlatan emniyet güçleri, yapılan aramada cesede rastlamadı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Ercan E. cinayet işlediğini ve cesedi ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Ceset, ormanlık alanda bulundu. Osman Saka