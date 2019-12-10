Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Ayşe o gün migreninin tuttuğunu ve ilaç getirmemi söyledi. İstediği ilaçları götürdüm ve damar yolu açarak yaptım. Saat 03.45 sıralarında bir doktor arkadaşım, acil durum için hastaneye çağırdı. Ameliyat 5 gibi bitti. Döndüğümde kapıyı açamadım. Çilingir yardımıyla içeri girdim. Ayşe’nin dudakları ve parmak uçları morarmıştı, nabzı yoktu. Sehpa üzerinde enjektörü gördüm. Uyuyabilmek amacıyla çantamdan aldığı ilacın, alkolün etkisiyle ölüme götürdüğünü düşünmekteyim. Daha önce uyuşturucu kullandığını da belirtmişti” dedi. Genç kızın annesi Ferida Karaman ise “Şikâyetçiyiz. Kızımın migreni yoktu. Asla kapıyı da kilitlemezdi” ifadelerini kullandı. Baba Âdem Karaman da “Benim yavrum intihar etmedi. Vahşi bir cinayete kurban gitti” diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutukluluk hâline karar verip duruşmayı 7 Ocak’a erteledi. Öte yandan Tarhan’ın avukatlığını, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’in ailesinin avukatlığını yapan Çetin Arslan’ın üstlenmesi dikkat çekti.