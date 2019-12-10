Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 çocuk sahibi ilkokul mezunu Zübeyde Mutlu (50), yıllardır içinde ukde kalan eğitim ve öğrenimini, kardeşinin kendisinden habersiz ortaokula kaydettirmesiyle tamamlamaya karar verdi. Mutlu, eğitim gördüğü sırada iş hayatına da atılarak Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (ASEM) önce kat, sonra da danışma görevlisi olarak çalıştı. Liseyi de dışarıdan bitirip üniversiteyi kazanan Mutlu, yüksek lisansın ardından eylül ayında ASEM’e müdire olarak tayin edildi. Mutlu, şöyle konuştu: 2007’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümüne yerleştim. Üniversiteye başladığımda dördüncü çocuğuma hamileydim. Sabah iş, akşam da derslere gidiyordum. Ev işlerini bitirdikten sonra derslere çalışırdım. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda ‘Yaygın Eğitim’ konulu tez ile yüksek lisansı da tamamladım.

ÇOCUK, EĞİTİME MÂNİ DEĞİL

Zor günler geçirdiğini ama eğitimini yarıda bırakmadığını belirten Mutlu “Yaşamış olduğum zorluklar bir bakıma itici güç oldu. Okula daha çok bağlanmama vesile oldu. Kadınlar için istedikten sonra evli ve çocuk sahibi olmak eğitime engel değil. Kadınlar, düşündüklerinden daha güçlü” diye konuştu.