Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce cezaevinden çıkan hırsızlık şüphelisi O.Ç.'nin, tekel büfesinin çatısını sökerek girdiği iş yerindeki kasadaki parayla çeşitli markalarda sigarayı çaldığı iddia edildi. Şüpheli O.Ç., izini kaybettirmek için iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktü. Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu O.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli O.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı
15.12.2019 - 16:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan 9 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi 9 gün sonra tekrar hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce cezaevinden çıkan hırsızlık şüphelisi O.Ç.'nin, tekel büfesinin çatısını sökerek girdiği iş yerindeki kasadaki parayla çeşitli markalarda sigarayı çaldığı iddia edildi. Şüpheli O.Ç., izini kaybettirmek için iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktü. Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu O.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cezaevi,suç,yakalama,
668922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668922.aspx
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