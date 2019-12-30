Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.

Denizaltı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerin zorlandığını belirten UEDAŞ, aynı zamanda ada da jeneratör kurma çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.