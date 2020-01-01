Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11’e kadar geriledi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.

