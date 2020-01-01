İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11’e kadar geriledi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.
Yılın ilk günü İstanbul’da yollar boş kaldı
01.01.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11’e kadar geriledi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.
Etiketler : istanbul,trafik,yol durumu,
672349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672349.aspx
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